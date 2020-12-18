Инстаграм-блогершу, известную как «иранская Джоли», выпустили из тюрьмы под залог

Девушка-блогер в Instagram Фатиме Хишванд, известная как "Зомби-копия Анджелины Джоли", вышла из тюрьмы под залог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Mirror.

Хишванд была приговорена к десяти годам тюрьмы лет за публикацию отредактированных фотографий, на которых она представала в образе изможденной Анджелины Джоли. СМИ высказывали мнение, что для достижения такого образа девушка сделала десятки пластических операций.

Иранские власти предъявили Фатиме Хишванд обвинение в богохульстве. По данным издания, ее выпустили только из-за массового давления со стороны СМИ. Изначально блогершу отказывались выпускать даже на таких условиях.

Агентство отмечает, что заключенные, обвиненные в схожих ситуациях, ранее также получили возможность внести залог. Фатиме уже вернулась в Тегеран к семье.