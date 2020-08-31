Индия заявила о военной провокации у границы с Китаем

Китайские военные в ночь на 30 августа нарушили договорённости по ситуации в Восточном Ладакхе и «осуществили провокационные перемещения войск с целью изменения статус-кво» заявили в Минобороны Индии. Отмечается, что индийские Вооружённые силы пресекли эти действия, передаёт ТАСС.

Индийская сторона подчёркивает, что привержена поддержанию мира но готова защищать свою территориальную целостность.

Обстановка в Ладакхе обострилась в мае, когда у высокогорного озера Пангонг-Цо произошло несколько конфликтов между военными двух стран. В середине июня военные подрались в долине Галван – по имеющимся данным, погибли 20 индийских солдат.

Китай и Индия сели за стол переговоров и согласовали отведение сил на прежние позиции, однако столкновения продолжаются.

