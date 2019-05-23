Индия хочет отвернуться от России в пользу США
Посол Индии в США пообещал увеличить закупки вооружения у американцев. Подробнее в материале НСН.
Россия может лишиться статуса крупнейшего экспортера вооружений в Индию, сообщает американский телеканал CNBC.
Посол Индии в США Харш Шрингла заявил в интервью телеканалу, что в Нью-Дели хотят нарастить объем покупок вооружения у Вашингтона, сообщает НСН.
«Существует традиция зависимости от военной техники из России. Но если следовать данным SIPRI (Стокгольмский институт исследования проблем мира — прим. НСН), в 2008–2013 годах мы импортировали 76% нашей оборонной техники из России. В следующем пятилетнем периоде, с 2013 по 2018 год, этот показатель снизился на 58%, и за тот же период наш импорт из США увеличился на 569%. Так что это само по себе говорит о том, что, когда у нас есть выбор ... мы, очевидно, диверсифицируем свои закупки», — цитирует индийского посла спецкор НСН.
Отметим, что по данным SIPRI, Россия занимает первое место по поставкам вооружения в Индию, в то время как Соединенные Штаты удерживают вторую строчку.
Напомним, что согласно американскому закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», Индия попадает под вторичные санкции США за торговлю с Россией.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН в эфире НСН рассказал, почему Вашингтон угрожает Индии санкциями за покупку российских С-400 и почему в Нью-Дели эти угрозы игнорируют.
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