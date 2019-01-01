Имя библейского царя упомянуто на древней стеле
Специалисты Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман убеждены, что царь Балака, имя которого упоминается в Библии, может оказаться реальным человеком. Они предложили новый перевод надписи на знаменитой стеле царя Меша, относящейся к IX веку до н.э. Трактовка ученых может подтвердить факт существования мифического правителя, сообщает Phys.org.
По мнению ученых, надпись «Дом Давида» на Моавитском камне, повествующем о правлении царя Меша, следует перевести как «Балак». Таким образом, стела Меша может оказаться свидетельством существования исторического царя Балака, если перевод исследователей окажется правильным.
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