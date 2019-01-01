Имя библейского царя упомянуто на древней стеле

По мнению ученых, надпись «Дом Давида» на Моавитском камне, повествующем о правлении царя Меша, следует перевести как «Балак». Таким образом, стела Меша может оказаться свидетельством существования исторического царя Балака, если перевод исследователей окажется правильным.

Ранее кандидат исторических наук, начальник Керченской крепости Юрий Белик в эфире НСН рассказал легенду горы Митридат, а также объяснил, почему у Керчи так много древних имён.

