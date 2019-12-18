Имущество экс-президента Армении арестовано

По данным агентства, также арест наложен на имущество главы компании "Флеш" Барсега Бегларяна, проходящего по тому же делу.

Согласно следствию, Саргсян, злоупотребив властью, поручил избрать в качестве поставщика дизельного топлива компанию «Флеш», несмотря на то, что компании «Масхур» предлагала более выгодные условия. В свою очередь, Саргсян не признает вины и называет дело политическим преследованием.

Напомним, отставка Сержа Саргсяна с должности премьер-министра состоялась после массовых акций протеста в 2018 году. В настоящее время должность главы правительства в стране занимает Никол Пашинян.



