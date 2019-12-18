Имущество экс-президента Армении арестовано
Арест наложен имущество экс-президента Армении Сержа Саргсяна, который обвиняется в хищении из госбюджета более 1 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, также арест наложен на имущество главы компании "Флеш" Барсега Бегларяна, проходящего по тому же делу.
Согласно следствию, Саргсян, злоупотребив властью, поручил избрать в качестве поставщика дизельного топлива компанию «Флеш», несмотря на то, что компании «Масхур» предлагала более выгодные условия. В свою очередь, Саргсян не признает вины и называет дело политическим преследованием.
Напомним, отставка Сержа Саргсяна с должности премьер-министра состоялась после массовых акций протеста в 2018 году. В настоящее время должность главы правительства в стране занимает Никол Пашинян.
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