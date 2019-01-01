Император Акихито покидает престол

85-летний император Японии Акихито сегодня добровольно покинет престол и удалится на покой, передает ТАСС.

На церемонии от имени граждан Японии выступит премьер-министр Синдзо Абэ. Затем с последними словами в качестве императора к народу обратится сам Акихито. Монархом он будет считаться до последней секунды 30 апреля.

С началом следующего дня императором станет его 59-летний старший сын Нарухито.

7 января 1989 года наследный принц Акихито стал Императором Японии, унаследовав трон после смерти отца. 6 марта 2018 года правительство Японии утвердило специальный указ о проведении 30 апреля 2019 года церемонии отречения императора Японии.

