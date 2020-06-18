Илон Маск устраивал групповой секс с женой Джонни Деппа в его доме
Известный американский бизнесмен и основатель Илон Маск состоял в интимных отношениях с актрисой Эмбер Херд. В тот момент та еще состояла в браке с актером Джонни Деппом, при этом свидетель уверяет, что парочка практиковала групповой секс в пентхаусе актера.
Об интимных забавах Маска и Херд рассказал мужчина, который жил по соседству от дома Деппа. Кроме того, его слова подтверждаются записями с камер наблюдения.
В конце 2016 года в доме Джонни Деппа и вовсе произошел групповой секс с участием Маска, Херд и супермодели Карой Делевинь, сообщает телеканал «360» со ссылкой на The Daily Mail. При этом троицу видел не только сосед, но и консьерж дома.
Ранее Депп подал в суд на бывшую жену, требуя с Херд 50 миллионов долларов в качестве ущерба. Не исключено, что всплывшие на поверхность «похождения» актрисы станут лишним доводом в пользу Деппа, а Маск и Делевинь будут допрошены в качестве свидетелей.
Сам Маск ранее заявлял, что отношения с Херд у него завязались уже после ее расставания с Деппом.
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