Илон Маск стал богаче на 2,3 млрд долларов за один час
В ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже резко взлетели в цене акции компании Tesla.
Сначала акции компании выросли на 2,5% - до 580,99 за одну акцию, однако затем бумаги прибавили сразу 12%, достигнув отметки 649 долларов за единицу.
Таким образом основатель компании Илон Маск, которому принадлежит 22% акций, в одночасье стал богаче на 2,3 млрд долларов. Общее состояние бизнесмена оценивается в 36 млрд долларов, отмечает РЕН ТВ.
В списке самых богатых людей мира Маск переместился на 23-е место, ранее он занимал 28-ю строчку.
При этом в апреле 2019 года акции Tesla обрушились сразу на 8% - тогда Макс одномоментно потерял 1,1 млрд долларов, напоминают argumenti.ru. Падение связали с крайне низким спросом на электромобиль Tesla третьего поколения.
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