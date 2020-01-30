Илон Маск стал богаче на 2,3 млрд долларов за один час

Таким образом основатель компании Илон Маск, которому принадлежит 22% акций, в одночасье стал богаче на 2,3 млрд долларов. Общее состояние бизнесмена оценивается в 36 млрд долларов, отмечает РЕН ТВ.

В списке самых богатых людей мира Маск переместился на 23-е место, ранее он занимал 28-ю строчку.

При этом в апреле 2019 года акции Tesla обрушились сразу на 8% - тогда Макс одномоментно потерял 1,1 млрд долларов, напоминают argumenti.ru. Падение связали с крайне низким спросом на электромобиль Tesla третьего поколения.

