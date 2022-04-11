Илон Маск предложил переоборудовать штаб-квартиру Twitter в приют для бездомных

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предложил превратить головной офис компании Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных. Маск создал соответствующий опрос в своем аккаунте в Twitter.

«Переоборудовать штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, там все рано никто не появляется», — предложил бизнесмен в кратком опросе для пользователей.

При этом более 91% участников опроса (а это 1,8 млн пользователей) согласились с этой идеей, тогда как 8,6% выступили против. Офис компании пустует после того, как в мае 2020 года Twitter позволил сотрудникам работать из дома после снятия ограничений из-за COVID-19.

Маск совсем недавно вошел в совет директоров Twitter. Ранее он предложил дать всем обладателям платной подписки Twitter Blue галочку верификации.

