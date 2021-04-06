Илон Маск объяснил взрыв прототипа корабля Starship
Утечка метана стала причиной взрыва в ходе испытания очередного прототипа американского пилотируемого космического корабля Starship для миссий на Луну и Марс, передает «Интерфакс» слова основателя и главы компании SpaceX Илона Маска.
По его словам, утечка метана привела к возгоранию второго двигателя и уничтожению части бортовой электроники. Он пообещал исправить дело до воскресенья.
Запуск корабля произошел 30 марта в Техасе, корабль взлетел на 10 км, отключил двигатели, затем включил их и начал спускаться для посадки на площадку, однако за минуту до приземления исчез с экранов и взорвался на высоте 1 км.
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