Илон Маск назвал Guardian гнусной пропагандистской машиной

Американский бизнесмен Илон Маск в своей соцсети X заявил, что одна из самых известных британских газет Guardian «не имеет значения».

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Комментируя отказ издания размещать свои материалы на принадлежащей ему площадке, он назвал его «гнусной пропагандистской машиной»

«Они не имеют значения. Это... гнусная пропагандистская машина», - написал бизнесмен.

Ранее в Guardian заявили, что прошедшая в США президентская предвыборная кампания лишь доказала токсичность соцсети Х, а также то, что Илон Маск «смог использовать свое влияние для формирования политического дискурса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СоцсетиСМИИлон Маск

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