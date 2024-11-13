Илон Маск назвал Guardian гнусной пропагандистской машиной
Американский бизнесмен Илон Маск в своей соцсети X заявил, что одна из самых известных британских газет Guardian «не имеет значения».
Комментируя отказ издания размещать свои материалы на принадлежащей ему площадке, он назвал его «гнусной пропагандистской машиной»
«Они не имеют значения. Это... гнусная пропагандистская машина», - написал бизнесмен.
Ранее в Guardian заявили, что прошедшая в США президентская предвыборная кампания лишь доказала токсичность соцсети Х, а также то, что Илон Маск «смог использовать свое влияние для формирования политического дискурса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru