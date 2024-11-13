Илон Маск назвал Guardian гнусной пропагандистской машиной

Комментируя отказ издания размещать свои материалы на принадлежащей ему площадке, он назвал его «гнусной пропагандистской машиной»

«Они не имеют значения. Это... гнусная пропагандистская машина», - написал бизнесмен.

Ранее в Guardian заявили, что прошедшая в США президентская предвыборная кампания лишь доказала токсичность соцсети Х, а также то, что Илон Маск «смог использовать свое влияние для формирования политического дискурса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

