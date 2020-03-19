IKEA закрывает магазины по всему миру из-за коронавируса

Шведская компания IKEA объявила о закрытии своих магазинов во всех странах на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, магазины в Австрии будут закрыты до 23 марта, в Чехии – до 24 марта, в Италии – до 25 марта, в Словакии и Испании – до 29 марта, в Швейцарии – до 19 апреля. При этом сроки закрытия магазинов в Соединенных штатах, Канаде, Германии, Франции, Португалии, Польше, Нидерландах, Бельгии, Дании и Индии не указываются.

В Венгрии магазины будут работать, но в сокращенном режиме. В РФ IKEA продолжает работать в стандартном графике. В свою очередь, в Китае магазины IKEA постепенно открываются.

IKEA - крупнейшая розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода.







