Huawei подала в суд на Министерство торговли США

Китайская компания Huawei судится с Министерством торговли США за изъятое телекоммуникационное оборудование, сообщает агентство Блумберг.

Два года в Минторге США не могут решить, нужно ли было выдавать отдельную лицензию Huawei на оборудование, которое компания направила для тестов в лабораторию в штате Калифорния в июле 2017 года. Власти США изъяли его на Аляске, по пути техники обратно в Китай.

Huawei считает, что администрация Белого дома «незаконно воздерживалась или необоснованно откладывала действия ведомства».

Напомним, Минторг США внес Huawei в черный список компаний, которым запрещено взаимодействовать с американскими производителями компонентов и технологий. Google также приостановил сотрудничество с китайской компанией, в результате чего Huawei оказалась лишена доступа к обновлениям операционной системы Android, установленной на ее смартфонах. Временные разрешения, выданные Минторгом США, действуют до 19 августа.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал НСН, с чем связан резкий рост продаж смартфонов Huawei по всему миру.



