В мире

Хант признал отставание в гонке за пост президента Великобритании

20 июня21:45

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант признал, что является аутсайдером кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Ранее стало известно, что он с 77 голосами депутатов прошел в финальную стадию избирательной внутрипартийной кампании, передает ТАСС.

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Конкурентом Ханта в финальной стадии избирательной кампании станет экс-глава МИД Борис Джонсон.

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ТЕГИ:Великобритания