Хант признал отставание в гонке за пост президента Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант признал, что является аутсайдером кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Ранее стало известно, что он с 77 голосами депутатов прошел в финальную стадию избирательной внутрипартийной кампании, передает ТАСС.