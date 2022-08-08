Хакеров из Китая заподозрили в атаках на сайты госорганов РФ и ряда стран
Специалисты «Лаборатории Касперского» считают причастными к серии кибернетических атак с начала года хакеров китайской кибергруппы TA428. Согласно сообщению компании, такого рода атаки на оборонные предприятия и сайты госорганов были зарегистрированы в России, странах Восточной Европы и Афганистане.
Российские эксперты сделали вывод, что целью атак был кибернетический шпионаж. Злоумышленникам в некоторых случаях удалось целиком захватить IT-инфраструктуру. Для «наживки» хакеры применили тщательно подготовленные фишинговые письма. К посланиям были прикреплены файлы Microsoft Word с вирусным кодом, который эксплуатирует уязвимость CVE-2017-11882.
Она даёт возможность хакерской программе без дополнительных действий со стороны пользователя взять под управление заражённую систему. В качестве основного инструмента атаки злоумышленники применили утилиту Ladon с возможностями для сканирования сети, поиска и эксплуатации уязвимостей, кражи паролей.
В итоге, хакеры добивались полного контроля над рабочими станциями и серверами интересующей их организации, после чего скачивали файлы с секретной и приватной информацией на свои серверы, развёрнутые в разных государствах.
Как отмечают в «Лаборатории Касперского», целевой фишинг по-прежнему остается одной из наиболее серьёзных угроз для предприятий и госучреждений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 862 / сут.
Умерли
383 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 721 / сут.
- Умер советский летчик-космонавт Анатолий Филипченко
- В Сочи турист погиб от удара молнии
- «Ушла с радаров»: Кремль не видит предпосылок для переговоров с Украиной
- В СВР рассказали об «освоении» Украины Польшей
- Хакеров из Китая заподозрили в атаках на сайты госорганов РФ и ряда стран
- Проезд по автомосту между Россией и Китаем станет платным с 10 августа
- Медведев обвинил Запад в желании уничтожить Россию
- Siemens готов продолжать обслуживание оборудования «Северного потока»
- Клишас предложил разработать законы для конфискации украинского имущества
- Показатель заболеваемости COVID в РФ за неделю увеличился на 60%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru