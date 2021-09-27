«Гуманитарная катастрофа». Лукашенко оценил ситуацию с мигрантами на белорусской границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит оказывать посильную помощь беженцам, застрявшим на границе, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

По его словам, власти сопредельных государств взяли курс на конфронтацию с республикой, а также ввели на своих территориях чрезвычайное положение и «никого не пускают». Глава государства считает, что это было сделано, «чтобы никто не знал, как там умирают люди».

В ходе встречи с силовым блоком Лукашенко назвал «гуманитарной катастрофой» ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии с Евросоюзом .

«Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Короче, гуманитарная катастрофа на границе», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Польша на границе с Белоруссией разворачивает «целые корпуса» иностранных войск, сообщает RT.

