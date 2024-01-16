Губернатор Арканзаса вышел из гонки за президентский пост
16 января 202419:52
Губернатор американского штата Арканзас Аса Хатчисон принял решение выйти из участия в президентской гонке. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик принял такое решение после победы Дональда Трампа на кокусах Республиканской партии в Айове. Накануне аналогичное решение принял бизнесмен Вивек Рамасвами.
Хатчисон поздравил Трампа с победой в Айове, и добавил, что он возвращается в Арканзас.
Ранее вечером президент России Владимир Путин назвал сфальсифицированными прошлые выборы президента в США. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru