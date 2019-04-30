Гуайдо объявил о переходе армии Венесуэлы на сторону оппозиции

По словам оппозиционера, конец узурпации, инициированный народом Венесуэлы, «необратим». Он утверждает, что армия Боливарианской республики «приняла верное решение».

Ранее Гуайдо заявил, что 1 мая в стране должна состояться «самая многолюдная в истории» акция против администрации нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает Газета.ру. Гуайдо намерен выйти на неё вместе с военными.

