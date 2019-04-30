Гуайдо объявил о переходе армии Венесуэлы на сторону оппозиции
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале финального этапа операции «Свобода». Как написал Гуайдо в своём Twitter, он начал встречу с командованием ведущих соединений вооруженных сил, передает RT.
По словам оппозиционера, конец узурпации, инициированный народом Венесуэлы, «необратим». Он утверждает, что армия Боливарианской республики «приняла верное решение».
Ранее Гуайдо заявил, что 1 мая в стране должна состояться «самая многолюдная в истории» акция против администрации нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает Газета.ру. Гуайдо намерен выйти на неё вместе с военными.
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