Гуаидо назвал инициативу Мадуро о досрочных парламентских выборах циничной

«Временный президент» и глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо считает циничным предложение действующего главы государства Николаса Мадуро о проведении досрочных парламентских выборов.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва заканчиваются в декабре 2020 года, передает РИА «Новости».

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны при том, что действующим главой государства является Николас Мадуро. За несколько месяцев Гуаидо не удалось свергнуть Мадуро.

