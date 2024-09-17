Грузинский парламент принял закон о массовой амнистии заключенных

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении одобрили закон о массовой амнистии заключённых. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

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По словам исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе, документ затронет около шести тысяч заключенных, из которых более тысячи будут освобождены, а остальным сократят сроки наказания.

Речь идёт о лицах которые были осуждены за преступления, совершенные до 1 июля 2024 года. При этом под амнистию не попадут убийцы, наркоторговцы и насильники, а также осуждённые по тяжким и особо тяжким статьям.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 84 депутата, теперь его должна подписать президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее парламент Грузии запретил пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) и смену пола в окончательном чтении, сообщает RT.

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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
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