Грузинский парламент принял закон о массовой амнистии заключенных

По словам исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе, документ затронет около шести тысяч заключенных, из которых более тысячи будут освобождены, а остальным сократят сроки наказания.

Речь идёт о лицах которые были осуждены за преступления, совершенные до 1 июля 2024 года. При этом под амнистию не попадут убийцы, наркоторговцы и насильники, а также осуждённые по тяжким и особо тяжким статьям.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 84 депутата, теперь его должна подписать президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее парламент Грузии запретил пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) и смену пола в окончательном чтении, сообщает RT.

