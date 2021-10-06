Группу анархистов в Белоруссии обвинили в терроризме

Генеральная прокуратура Белоруссии передала в суд для рассмотрения по существу дело группы анархистов, которых обвиняет в совершении терактов. Четверым фигурантам также вменяются незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Ранее Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов и Дмитрий Резанович были включены КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Поводом стало наличие у них статуса обвиняемых по статье «акт терроризма».

Год назад в Государственном пограничном комитете республики сообщили о задержании вблизи территории Украины группы «радикально настроенных» граждан с оружием - сторонников анархистского движения. По утверждению КГБ, группа формировалась на Украине, прошли диверсионную подготовку.

Официальные СМИ Белоруссии сообщали, что четвёрка имеет отношение к поджогам административных зданий в республике.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых, по официальным данным, в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты, для пресечения которых силовики использовали спецсредства и технику.

