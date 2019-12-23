Греция приостановила экстрадицию россиянина Винника в США

Причиной данного решения стало то, что в суде признали существование опасности для Винника в случае его экстрадиции.

Винник был арестован в Греции по запросу США, его обвиняют в создании нелицензионной биржи криптовалют и отмывании миллиардов долларов. В США ему грозит до 55 лет лишения свободы.

Как отмечает агентство, конституция запрещает держать человека под стражей без судебного приговора более 18 месяцев. Винник находится в заключении уже 29 месяцев.



