Greenpeaсe рекомендовала носить респираторы после взрыва в Бейруте

Отделение Greenpeaсe на Ближнем Востоке и в Северной Африке рекомендовало для защиты от вредных веществ носить респираторы всем находящимся на территории Бейрута, где накануне произошел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

По данным экологической организации, из-за взрыва в атмосферу произошел выброс газов и частиц, которую могут нести опасность здоровью, особенно детям и пожилым людям. Также наиболее опасен такой загрязненный воздух для людей, имеющих проблемы с сердцем и дыханием.

Также в организации подчеркнули необходимость тщательного мытья продуктов.

Взрыв в порту столицы Ливана произошел накануне. Сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, конфискованной 6 лет назад таможней. Взрыв последовал за возгоранием, возникшим при проведении сварочных работ.

