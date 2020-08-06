Greenpeaсe рекомендовала носить респираторы после взрыва в Бейруте
Отделение Greenpeaсe на Ближнем Востоке и в Северной Африке рекомендовало для защиты от вредных веществ носить респираторы всем находящимся на территории Бейрута, где накануне произошел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС.
По данным экологической организации, из-за взрыва в атмосферу произошел выброс газов и частиц, которую могут нести опасность здоровью, особенно детям и пожилым людям. Также наиболее опасен такой загрязненный воздух для людей, имеющих проблемы с сердцем и дыханием.
Также в организации подчеркнули необходимость тщательного мытья продуктов.
Взрыв в порту столицы Ливана произошел накануне. Сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, конфискованной 6 лет назад таможней. Взрыв последовал за возгоранием, возникшим при проведении сварочных работ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
867 тыс.+5 204 / сут.
Умерли
14 490+139 / сут.
Выздоровели
669 тыс.+7 555 / сут.
- Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
- Собянин не исключил сохранение ограничений в Москве на месяцы
- Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
- Оператор «Северного потока 2» оценит иск экологов Германии против газопровода
- «Роскосмос» снял последствия взрыва в Бейруте со спутника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru