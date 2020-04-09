Граждане Италии вернутся из РФ на родину 10 апреля
Спецрейс авиакомпании Neos доставит итальянских граждан из России на родину 10 апреля. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что самолет вылетел в четверг вечером из московского аэропорта Шереметьево в Петербург, где посадил на борт еще итальянцев. Ожидаемое время прибытия самолета в Италию 01:30 10 апреля.
Самолет прилетит аэропорт Фьюмичино. Добавим, что в Италию сейчас могут попасть только граждане страны, а также иностранцы в случае работы, здоровья или абсолютной срочности.
По последним данным в Италии подтверждено 139 тыс. случаев заражения, из которых 17,6 тыс. закончились летальным исходом, почти 26,5 тыс. пациентов вылечились.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Нефть «лихорадит»: Сделку России и Саудовской Аравии затормозила Мексика
- Новости за ночь: Минздрав предложил диагностировать коронавирус без анализов
- Новости за ночь: Собянин заявил, что Москва у «подножия пика» коронавируса
- Новости за ночь: ОПЕК+ не пришла к соглашению по нефтедобыче из-за Мексики
- В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии