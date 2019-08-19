Гражданам США продлили запрет на посещение Северной Кореи на год
Власти США вновь ввели запрет для граждан страны на выезд в Северную Корею. Как сообщает Интерфакс, ограничение продлено до конца августа 2020 года.
Отмечается, что госдеп может снять ограничение на выезд в КНДР для журналистов или тех, кто направляется в страну по гуманитарным вопросам.
По данным агентства, первый запрет был введен в 2017 году. Причиной послужила смерть американского студента Отто Вормбиера, который из-за болезни впал в кому, отбывая наказание в северокорейской тюрьме. Через некоторое время после возвращения на родину он умер.
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