Гражданам США продлили запрет на посещение Северной Кореи на год

Власти США вновь ввели запрет для граждан страны на выезд в Северную Корею. Как сообщает Интерфакс, ограничение продлено до конца августа 2020 года.

Отмечается, что госдеп может снять ограничение на выезд в КНДР для журналистов или тех, кто направляется в страну по гуманитарным вопросам.

По данным агентства, первый запрет был введен в 2017 году. Причиной послужила смерть американского студента Отто Вормбиера, который из-за болезни впал в кому, отбывая наказание в северокорейской тюрьме. Через некоторое время после возвращения на родину он умер.



