Граничащие с Украиной страны попросили продлить запрет на ввоз украинского зерна

По словам главы министерства, позиция касается в первую очередь продления запрета ввоза четырех видов зерна. Он отметил, что ограничения, введенные Европейской комиссией в отношении этих видов зерна, принесли «неожиданно положительный эффект».

В свою очередь польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша самостоятельно запретит ввоз зерна с Украины после 15 сентября, в случае, если этого не сделает Еврокомиссия. Он пояснил, что так страна намерена «защитить польского фермера».

Ранее Евросоюз продлил ограничения на ввоз украинского зерна в ряд стран ЕС до 15 сентября.



