Граничащие с Украиной страны попросили продлить запрет на ввоз украинского зерна
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия подписали декларацию о продлении запрета на ввоз зерна из Украины с сохранением транзита до конца года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, передает Reuters.
По словам главы министерства, позиция касается в первую очередь продления запрета ввоза четырех видов зерна. Он отметил, что ограничения, введенные Европейской комиссией в отношении этих видов зерна, принесли «неожиданно положительный эффект».
В свою очередь польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша самостоятельно запретит ввоз зерна с Украины после 15 сентября, в случае, если этого не сделает Еврокомиссия. Он пояснил, что так страна намерена «защитить польского фермера».
Ранее Евросоюз продлил ограничения на ввоз украинского зерна в ряд стран ЕС до 15 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru