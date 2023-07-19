Граничащие с Украиной страны попросили продлить запрет на ввоз украинского зерна

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия подписали декларацию о продлении запрета на ввоз зерна из Украины с сохранением транзита до конца года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, передает Reuters.

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По словам главы министерства, позиция касается в первую очередь продления запрета ввоза четырех видов зерна. Он отметил, что ограничения, введенные Европейской комиссией в отношении этих видов зерна, принесли «неожиданно положительный эффект».

В свою очередь польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша самостоятельно запретит ввоз зерна с Украины после 15 сентября, в случае, если этого не сделает Еврокомиссия. Он пояснил, что так страна намерена «защитить польского фермера».

Ранее Евросоюз продлил ограничения на ввоз украинского зерна в ряд стран ЕС до 15 сентября.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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