Госдеп призвал американцев немедленно уехать из Белоруссии
Государственный департамент США подтвердил четвертый уровень опасности для путешествий для Белоруссии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Госдеп рекомендовал американцам не посещать страну, а тем, кто находится на ее территории, «немедленно уехать». Ведомство предупредило об опасности произвольного применения властями законов республики, рисках задержания, потенциальных уличных беспорядках, ограниченных возможностях помощи американцам со стороны посольства Соединенных Штатов.
Кроме того, в Госдепе указали на «содействие» России со стороны Белоруссии в конфликте с Украиной.
Ранее Госдепартамент объявил о визовых ограничениях для ряда чиновников, законодателей и представителей правоохранительных органов Грузии, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru