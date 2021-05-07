Город Шуша объявлен культурной столицей Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому город Шуша официально стал культурной столицей страны, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
В сообщении уточняется, что такое решение было принято с целью «восстановления исторического облика города, возвращения ему былой славы», а также пропаганды Шуши в мире, как «яркой жемчужины многовековой богатой культуры Азербайджана, его архитектурного и градостроительного искусства».
«Историко-культурное значение города Шуша и его исключительная духовная ценность для азербайджанского народа диктуют необходимость отношения к нему с особой заботой и чуткостью», - отмечается в заявлении.
Алиев решил объявить Шушу культурной столицей Азербайджана ещё в январе 2021 года, пообещав восстановить в городе религиозные и исторические памятники, сообщает RT.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября минувшего года. Соглашение о прекращении огня, подписанное президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении, вступило в силу 10 ноября. Согласно договору, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Азербайджанская армия заняла Шушу 8 ноября, сообщает Ura.ru.
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