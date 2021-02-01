Гора Арарат открылась для альпинистов впервые за 5 лет
1 февраля 202122:08
Гора Арарат в восточной части Турции открылась для альпинистов и туристов впервые за 5 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федерацию альпинизма страны.
Так, восхождения на гору станут доступны с 4 февраля. Отмечается, что первыми на гору взойдут тренеры федерации.
Арарат стал недоступным для посещений в 2015 году. Гору объявили «особой зоной безопасности» после возобновления операции против запрещенной Рабочей партии Курдистана.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru