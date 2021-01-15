Голландское правительство уходит в отставку после скандала с детскими пособиями
Кабинет министров Нидерландов уходит в отставку в связи со скандалом с детскими пособиями. Информацию распространила Нидерландская телерадиовещательная корпорация. В ближайшее время глава правительства Марк Рютте намерен подать официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру.
В конце прошлого года парламентский комитет Голландии обнародовал результаты расследования, согласно которым, немало семей в стране были по ошибке обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. Официально выявлено 9 тысяч пострадавших семей, однако предполагается, что таковых может быть значительно больше.
Родителей ошибочно заставили вернуть государству полученные ранее средства помощи. Вина за ситуацию возлагается на министров, госслужащих, депутатов парламента и суды, которые не помогли семьям, которые оказались в непростом финансовом положении.
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