Главная звезда Афганистана сбежала из страны

Афганская певица и телеведущая Ариана Саид сбежала из страны после того, как власть в Афганистане перешла к боевикам движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Девушка, которую местные СМИ называют главной звездой Афганистана, намерена отправиться в Турцию. Об этом Ариана сообщила в своем Instagram.

Саид 36 лет, он помимо всего прочего является судьей на афганской версии шоу «Голос». Часто выступает за границей. Поет на персидском и на языке пушту.

«Я здорова и жива. Жду своего рейса домой, в Стамбул. Когда я приду в себя от неверия и шока, я смогу поделиться с вами множеством историй», - отмечала певица в социальной сети.

После стало известно, что девушка вылетела в Турцию.

