Главная звезда Афганистана сбежала из страны
Афганская певица и телеведущая Ариана Саид сбежала из страны после того, как власть в Афганистане перешла к боевикам движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Девушка, которую местные СМИ называют главной звездой Афганистана, намерена отправиться в Турцию. Об этом Ариана сообщила в своем Instagram.
Саид 36 лет, он помимо всего прочего является судьей на афганской версии шоу «Голос». Часто выступает за границей. Поет на персидском и на языке пушту.
«Я здорова и жива. Жду своего рейса домой, в Стамбул. Когда я приду в себя от неверия и шока, я смогу поделиться с вами множеством историй», - отмечала певица в социальной сети.
После стало известно, что девушка вылетела в Турцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru