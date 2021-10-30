Глава ВОЗ предрек появление нового опасного вируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о неизбежности появления нового опасного вируса по закону биологии, передает ТАСС.
В связи с этим Гебрейесус призвал мировое сообщество излечь уроки из текущей пандемии для эффективной борьбы со следующей. Соответсвующее заявление он сделал, выступая на встрече министров здравоохранения G20.
Глава ВОЗ, в частности, выступил за создание международного соглашения по регулированию пандемий. Решение по этому вопросу планируется принято на спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, запланированной на ноябрь, передает агенство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru