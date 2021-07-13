Глава РФПИ рассказал, когда ВОЗ одобрит «Спутник V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала India Today выразил надежду, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавируса «Спутник V» осенью текущего года.

По его словам, в РФПИ ожидают, что одобрение произойдет, возможно, «в сентябре или октябре».

«Я думаю, что есть уже много очень позитивной информации о «Спутнике V», но сейчас проходят необходимые процессы, уже была инспекция ВОЗ», - добавил Дмитриев.

Ранее госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон призвал страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае, сообщает RT.

