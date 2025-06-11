По ее словам, политическая элита и поджигатели войны разжигают страх и напряженность между ядерными державами. Это происходит из-за того, что мировые элиты уверены, что у них, в отличие от обычных людей, есть доступ к ядерным убежищам для себя и своих семей.

«Поэтому нам, людям, нужно высказаться и потребовать положить конец этому безумию», — отметила Габбард.

Ранее помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что если Украина попробует отвоевать регионы РФ, то будет ядерная война, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

