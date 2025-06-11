Глава разведки США заявила, что мир находится на грани ядерного уничтожения
Мир находится на пороге ядерного конфликта с последующим уничтожением человечества, сообщила на YouTube-канале глава Национальной разведки США Тулси Габбард.
По ее словам, политическая элита и поджигатели войны разжигают страх и напряженность между ядерными державами. Это происходит из-за того, что мировые элиты уверены, что у них, в отличие от обычных людей, есть доступ к ядерным убежищам для себя и своих семей.
«Поэтому нам, людям, нужно высказаться и потребовать положить конец этому безумию», — отметила Габбард.
Ранее помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что если Украина попробует отвоевать регионы РФ, то будет ядерная война, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шаман дал концерт в военном госпитале имени Вишневского
- Объявленная в розыск супруга Тимофеева решила заработать на хайпе
- Глава разведки США заявила, что мир находится на грани ядерного уничтожения
- Лукашенко рассказал о причине нехватки картофеля в Белоруссии
- СМИ: В США следили за иностранцами, которые навещали Маска
- СМИ: Кавалер ордена Мужества Фролов признался в махинациях с оформлениями ранений
- Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
- Отец Маск: Ни одна столица мира не сравнится с Москвой
- ВСУ атакуют Тамбовский пороховой завод
- СМИ: Социал-демократы выступили за переговоры правительства ФРГ с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru