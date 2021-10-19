Глава Пентагона прибыл с визитом на Украину
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл c официальным визитом на Украину. Об этом глава Пентагона сообщил в Twitter.
«Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений - и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России», — написал Остин.
Планируется, что министр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, также с коллегой, главой украинского Минобороны Андреем Тараном. Стороны обсудят сотрудничество в области безопасности.
Ранее глава Пентагона в рамках своей поездки в Европу побывал с визитом в Грузии. На этой неделе Остин и его команда также посетят Румынию и Бельгию.
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