Глава Пентагона прибыл с визитом на Украину

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл c официальным визитом на Украину. Об этом глава Пентагона сообщил в Twitter.

«Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений - и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России», — написал Остин.

Планируется, что министр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, также с коллегой, главой украинского Минобороны Андреем Тараном. Стороны обсудят сотрудничество в области безопасности.

Ранее глава Пентагона в рамках своей поездки в Европу побывал с визитом в Грузии. На этой неделе Остин и его команда также посетят Румынию и Бельгию.

