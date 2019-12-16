Глава МВД Эстонии обозвал премьер-министра Финляндии

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме критически отозвался о назначении Санны Марин премьер-министром Финляндии. По его словам, у него «волосы дыбом встают» от того, что правительство Финляндии возглавила «продавщица», пишет «Свободная пресса».

«От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра», — заявил он в эфире TRE Raadio.

34-летняя Санна Марин возглавила правительство Финляндии 8 декабря. Она действительно работала кассиром в универмаге параллельно с обучением в школе.



