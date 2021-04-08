Глава МИД Польши прибыл с визитом на Украину

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибыл с визитом на Украину, сообщает RT.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил о визите в Twitter и назвал Польшу давним другом и союзником своей страны.

Как сообщалось в четверг, исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Аманда Дори приняла участие в виртуальной встрече с коллегами из Канады, Литвы, Польши и Великобритании, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

Участники встречи подтвердили поддержку территориальной целостности Украины и выразили обеспокоенность усилением военной активности России в регионе. Они также пообещали поддерживать украинскую армию в плане роста ее обороноспособности и дальнейшему росту ее совместимости со стандартами НАТО.

