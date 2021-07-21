Глава МИД Люксембурга призвал обсудить членство Венгрии в ЕС
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что Евросоюзу следует провести референдум по вопросу дальнейшего членства Венгрии в организации, сообщает Der Spiegel.
В интервью изданию он отметил, что стоит спросить у граждан, хотят ли они мириться с Орбаном в ЕС, и предположил, что результат референдума будет не в пользу Венгрии.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан объявил, что в стране пройдёт референдум по вопросам защиты детей. По его словам, такое решение было принято после заявлений Еврокомиссий (ЕК), которая потребовала пересмотреть венгерский закона, ограничивающий распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола.
Власти Венгрии отметили, что подобные вопросы должны обсуждаться с родителями, однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала данный венгерский закон «позором», сообщает RT.
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