Глава МИД Люксембурга призвал обсудить членство Венгрии в ЕС

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что Евросоюзу следует провести референдум по вопросу дальнейшего членства Венгрии в организации, сообщает Der Spiegel.

В интервью изданию он отметил, что стоит спросить у граждан, хотят ли они мириться с Орбаном в ЕС, и предположил, что результат референдума будет не в пользу Венгрии.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан объявил, что в стране пройдёт референдум по вопросам защиты детей. По его словам, такое решение было принято после заявлений Еврокомиссий (ЕК), которая потребовала пересмотреть венгерский закона, ограничивающий распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола.

Власти Венгрии отметили, что подобные вопросы должны обсуждаться с родителями, однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала данный венгерский закон «позором», сообщает RT.

