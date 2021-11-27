Глава генштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
Россия представляет большую угрозу для Великобритании, чем экстремистские группировки. Об этом заявил начальник штаба обороны королевства Николас Картер в интервью газете Daily Telegraph.
«Когда в 2014 году я стал начальником Генерального штаба ВС, мы спорили, откуда исходит угроза — от насильственного экстремизма или от России. Тогда казалось, что от экстремизма. Но затем в 2018 году произошло нападение на семью Скрипалей в Солсбери. Стало совершенно очевидно, что Россия представляет наиболее критическую угрозу для нашей страны», — рассказал военный.
По словам Картера, советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивен Лавгроув также уделяет России «приоритетное внимание». При этом начальник штаба обороны указал, что «ничто не может заменить диалог, в том числе с русскими, для лучшего понимания друг друга».
Также Картер рассказал об обеспокоенности Лондона военно-политическими маневрами Китая. Кроме того, Британия «внимательно наблюдает» за действиями Ирана на Ближнем Востоке.
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