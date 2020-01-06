Гигантского тунца в Японии продали за 1,8 миллиона долларов

6 января 202008:02

В Японии на первом в этом году аукционе продали тунца за 193,2 миллиона иен (около 1,8 миллиона долларов США - прим. НСН). Рыбу выловили в акватории северной префектуры Аомори, сообщает газета «Асахи симбун».

Покупателем гигантского тунца стал владелец одной из местных сетей суши-баров Киёси Кимура. Он признался, что будет счастлив угостить своих посетителей блюдами из тунца, но отметил, что рыба обошлась ему недешево.

В Японии продан тунец за 37,5 тысячи долларов

Вес тунца составил 276 килограммов. По подсчетам журналистов, покупатель заплатил за каждый килограмм рыбы порядка 6480 долларов.

Ранее на традиционном аукционе в Токио была продана туша тунца в 278 килограммов за 333,6 миллиона иен (около трех миллионов долларов США).

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