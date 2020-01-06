Гигантского тунца в Японии продали за 1,8 миллиона долларов
В Японии на первом в этом году аукционе продали тунца за 193,2 миллиона иен (около 1,8 миллиона долларов США - прим. НСН). Рыбу выловили в акватории северной префектуры Аомори, сообщает газета «Асахи симбун».
Покупателем гигантского тунца стал владелец одной из местных сетей суши-баров Киёси Кимура. Он признался, что будет счастлив угостить своих посетителей блюдами из тунца, но отметил, что рыба обошлась ему недешево.
Вес тунца составил 276 килограммов. По подсчетам журналистов, покупатель заплатил за каждый килограмм рыбы порядка 6480 долларов.
Ранее на традиционном аукционе в Токио была продана туша тунца в 278 килограммов за 333,6 миллиона иен (около трех миллионов долларов США).
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