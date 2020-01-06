Гигантского тунца в Японии продали за 1,8 миллиона долларов

В Японии на первом в этом году аукционе продали тунца за 193,2 миллиона иен (около 1,8 миллиона долларов США - прим. НСН). Рыбу выловили в акватории северной префектуры Аомори, сообщает газета «Асахи симбун».

Покупателем гигантского тунца стал владелец одной из местных сетей суши-баров Киёси Кимура. Он признался, что будет счастлив угостить своих посетителей блюдами из тунца, но отметил, что рыба обошлась ему недешево.