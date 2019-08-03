Гигантский Магелланов телескоп в Чили получил второе зеркало

Второе зеркало было доставлено в то же хранилище в Чили, где находится и первое. Доставка состоялась в июле. Ввод телескопа в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Ранее герой России, космонавт Павел Виноградов назвал в эфире НСН причины, по которым не верит в создание частного космодрома в центральной части России.

