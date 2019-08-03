Гигантский Магелланов телескоп в Чили получил второе зеркало
Для Гигантского Магелланова телескопа изготовлено второе зеркало. Информация об этом опубликована на сайте проекта,
Работы по созданию второго зеркала начались в 2012 году. Затем его медленно охлаждали, очищали, полировали заднюю поверхность, создавали переднюю поверхность отражателя.
Окончательную форму зеркала специалисты одобрили только в июне 2019 года. Размер неровностей не превышает 25 нанометров, сообщает Regnum.
Второе зеркало было доставлено в то же хранилище в Чили, где находится и первое. Доставка состоялась в июле. Ввод телескопа в эксплуатацию запланирован на 2027 год.
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