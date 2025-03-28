Германия выделила 7,27 млн евро в фонд поддержки энергетики Украины

Германия дополнительно выделит 7,27 млн евро в международный фонд поддержки энергетики Украины. Об этом заявили в министерстве экономики и защиты климата ФРГ.

«Министерство... предоставит в распоряжение Европейского энергетического сообщества… дополнительные 7,27 миллиона евро», - говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, средства направят на восстановление украинской энергоинфраструктуры.

ФРГ с 2022 года уже перевела в фонд свыше 390 млн евро.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна выделит Украине 2 млрд евро военной помощи, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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