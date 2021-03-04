Германия с 8 марта приступит к смягчению ограничений по COVID-19

Власти ФРГ намерены смягчить ограничения по коронавирусу с 8 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцлера Ангелу Меркель.

Мера коснется регионов с низкой заболеваемостью COVID-19. С 8 марта откроются розничные магазины в регионах с заболеваемостью ниже 50 новых случаев за неделю на 100 тысяч населения. Также могут быть открыты музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады.

При этом Меркель отметила, что будут ограничения по числу клиентов - как и после первой волны. Если в регионе в течение двух недель будет стабильная заболеваемость или снижающаяся, то возможны новые смягчения.

В середине февраля правительство Германии приняло решение о возвращении пограничного контроля с Чехией, Словакией и частью Австрии. Власти страны объяснили это решение необходимостью борьбы с коронавирусом.

