Германия с 8 марта приступит к смягчению ограничений по COVID-19
Власти ФРГ намерены смягчить ограничения по коронавирусу с 8 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцлера Ангелу Меркель.
Мера коснется регионов с низкой заболеваемостью COVID-19. С 8 марта откроются розничные магазины в регионах с заболеваемостью ниже 50 новых случаев за неделю на 100 тысяч населения. Также могут быть открыты музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады.
При этом Меркель отметила, что будут ограничения по числу клиентов - как и после первой волны. Если в регионе в течение двух недель будет стабильная заболеваемость или снижающаяся, то возможны новые смягчения.
В середине февраля правительство Германии приняло решение о возвращении пограничного контроля с Чехией, Словакией и частью Австрии. Власти страны объяснили это решение необходимостью борьбы с коронавирусом.
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