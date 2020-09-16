Генсек ООН: Вакцина от COVID-19 не является панацеей
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что вакцина от COVID-19 не является панацеей и она не устранит кризис. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам генсека, нужно рассматривать вакцину как глобальное общественное благо. Генсек назвал пандемию «угрозой номер один», напомнив, что число летальных исходов с начала пандемии скоро превысит миллион. Он подчеркнул, что необходимо создать вакцину, которая будет доступна каждому.
Гутерреш подчеркнул, что это мировой кризис, который не похож ни какой другой. Он добавил, что такой же необычной станет Генассамблея ООН в этом году.
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