Генсек НАТО подтвердил гибель солдат США на учениях в Литве
Четыре американских солдата погибли во время учений в Литве, эти данные подтвердил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом сообщает Associated Press.
Генсек подчеркнул, что это «ужасные новости».
«У нас пока не так много информации, так что мы не знаем детали», — поделился Рютте.
Ранее стало известно об исчезновении четырех американских военных на учениях, проходивших на востоке Литвы на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса. Поисково-спасательную операцию вели литовские и иностранные военные, вертолеты ВВС и погранслужба. Позже командование американской армии в Европе и Африке сообщило, что бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88, на которой передвигались пропавшие бойцы, обнаружили под водой, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru