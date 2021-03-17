Генсек НАТО объяснил укрепление присутствия альянса в Черном море

Усиление России в Черном море беспокоит союзников НАТО, поэтому альянс укрепляет присутствие в этом регионе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Слова генсека приводит РИА Новости. Как отметил Столтенберг, безопасность Черного моря — приоритет для альянса и для Грузии.

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что организация поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и призвал Россию «положить конец признанию регионов Абхазии и Южной Осетии, вывести все свои войска».

Ранее Столтенберг заявил, что концепция отношений НАТО и России будет включать в себя и сдерживание, и открытый диалог, напоминает РИА ФАН. Альянс при этом намерен приложить все усилия, чтобы избежать ошибок, недопонимания и эскалации напряженности, отмечают Известия.

