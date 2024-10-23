Генпрокурор штата Техас подал в суд на Байдена
Генпрокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд на администрацию американского президента Джо Байдена, не отреагировавшую на призыв проверить гражданство у 450 тысяч избирателей штата. Сообщение об этом опубликовано на сайте офиса прокурора.
«Пакстон подал иск к министерству внутренней безопасности и другим членам администрации... в связи с отказом исполнить федеральный закон, требующий от них подтвердить гражданство потенциально не имеющих право голоса», — указали в офисе.
В начале октября федеральным властям было направлено письмо со списком из 450 тысяч человек, гражданство которых при регистрации избирателями никогда не проверялось. Президентская администрация не ответила на обращение.
Выборы главы государства пройдут в США 5 ноября, на этот пост претендуют республиканец Дональд Трамп и представитель демократов Камала Харрис, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru