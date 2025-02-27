Генконсульство России подаст иск против напавших на дипмиссию французов

Генеральное консульство России в Марселе намерено подать гражданский иск против двух французов, ранее осужденных за нападение на дипмиссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ в Марселе Станислава Оранског.

По его словам, иск будет направлен в административный суд Марселя и будет касаться возмещения материального и морального ущерба. Дипломат уточнил, что инцидент привел к отмене запланированного приема, что повлекло финансовые потери, а также вызвал стресс у сотрудников и посетителей, включая детей.

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Оранский отметил, что консульство уже уведомило суд о намерении подать иск. Рассмотрение дела назначено на 23 января 2026 года.

Ранее уголовный суд Марселя приговорил нападавших к восьми месяцам тюремного заключения, разрешив им отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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