Генерал армии Азербайджана погиб при обстреле со стороны Армении

Министерство обороны Азербайджана объявило о гибели двух высокопоставленных офицеров в результате обстрела со стороны Армении в товузском направлении границы. Смертельные ранения получили генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзяев.

По данным оборонного ведомства Азербайджана, минувшей ночью в Товузском районе продолжались ожесточенные боестолкновения. Как утверждают в Баку, за двое суток обострения на границе ликвидировано до сотни бойцов вооруженых сил Армении, большое количество военной техники, а также важные объекты, передает РИА Новости.

Бои на армяно-азербайджанской границе продолжаются третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, они также граничат с Грузией и расположены в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха.

Согласно официальной статистики армянской стороны, ранения получили двое полицейских и трое военных, погибших нет. По информации Баку, погибли шестеро азербайджанских военных, включая генерала. При этом обе стороны перекладывают ответственность за обстрелы друг на друга.

