Гендиректора Apple Кука преследует одержимая женщина

В корпорации Apple заявили, что генерального директора Тима Кука более года преследовала женщина, сообщает The Mercury News.

С соответствующим заявлением компания обратилась в суд. После рассмотрения иска подозреваемой временно запретили приближаться к сотрудникам компании, владеть оружием, входить в любую собственность Apple и посещать резиденцию Кука в Пало-Альто.

Кук впервые узнал о своем преследовании в конце 2020 года, когда стал получать от неизвестной отметки в Twitter. Пользователь был зарегистрирован в соцсети под фамилией Кук. По словам женщины, она является женой руководителя Apple, а он — отцом ее близнецов.

Тим Кук «нашел» ай-фон на картине Рембрандта

С конца октября до середины ноября 2020 года она отправила главе корпорации около 200 электронных писем, в одном из которых выразила желание вступить в сексуальные отношений с гендиректором корпорации. В письме она заявила, что ее терпение уже «почти кончилось».

В сентябре 2021 года женщина «стала одержима» квартирой Кука в Пало-Альто и отправляла ему электронные письма с просьбой стать его соседкой по комнате.

Судебное заседание по делу назначено на 29 марта.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему назвал главу компании Apple Тима Кука Тимом Эпплом. Инцидент произошел в ходе заседания консультативного совета по кадровой политике. По словам американского президента это позволило ему сэкономить время и слова.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: лого apple
ТЕГИ:СШАApple
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры