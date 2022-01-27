Гендиректора Apple Кука преследует одержимая женщина

В корпорации Apple заявили, что генерального директора Тима Кука более года преследовала женщина, сообщает The Mercury News.

С соответствующим заявлением компания обратилась в суд. После рассмотрения иска подозреваемой временно запретили приближаться к сотрудникам компании, владеть оружием, входить в любую собственность Apple и посещать резиденцию Кука в Пало-Альто.

Кук впервые узнал о своем преследовании в конце 2020 года, когда стал получать от неизвестной отметки в Twitter. Пользователь был зарегистрирован в соцсети под фамилией Кук. По словам женщины, она является женой руководителя Apple, а он — отцом ее близнецов.